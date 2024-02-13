Российские агенты в Европарламенте: могли ли документы с закрытых заседаний попасть в Москву

Присутствие российских агентов в стенах евроинститутов недопустимо и позорно. Это обязательно повлияет на дальнейшую политическую линию Европарламента.

Об этом 24 Каналу рассказал литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. В частности он очертил последствия для агентов Кремля в Европарламенте после обсуждений евродепутатов влияния России на демократические процессы в Европе. В частности, после обвинения против Татьяны Жданок.

Полный текст интервью Сколько агентов Кремля скрывается в Европарламенте: интервью с литовским евродепутатом

Я надеюсь, что этот конкретный случай, когда члена Европарламента, которая 20 лет здесь работает, обвиняют в том, что она взаимодействует с российскими спецслужбами, будет иметь очень сильное влияние на дальнейшую политическую линию Европарламента. А также на наше отношение и действия по устранению всех возможных воздействий со стороны России и третьих стран,

– подчеркнул Пятрас Ауштрявичюс.

Евродепутат отметил, что не следует пренебрегать тем, что есть более авторитарные государства, чем Россия, и в ЕС должны относиться к этому очень серьезно.

Позорная и очень опасная ситуация

По его словам, это позорная ситуация и очень опасная, ведь речь идет о политических влияниях изнутри.

Она (Татьяна Жданок – 24 Канал) имела доступ ко всем закрытым заседаниям, документов. Кто может отрицать, что все эти документы были переданы в Москву? Вы знаете, это большой вред,

– признал Пятрас Ауштрявичюс.

В стенах евроинститутов могут быть сети агентов

. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок с 2005 года взаимодействовала с работниками ФСБ, строя политическую карьеру в Латвии. Сама Жданок отрицает это. Европарламент начал расследование по этому поводу, а в Латвии ее действия "не квалифицируются как преступление".

Относительно того, могут ли быть в Европарламенте и другие российские агенты, кроме Жданок, Пятрас Ауштрявичюс, ответил утвердительно. Более того, по его мнению это могут быть целые сети.

"Безусловно, особенно из крайне правых и крайне левых. Я бы не сказал, что больше, но есть связанные люди, и необязательно на уровне депутатов Европарламента. Например, команды евродепутатов, ассистенты, помощники ассистентов – это целая сеть", – отметил евродепутат.

Кроме того, он отметил, что не считает, что ФСБ действует примитивно. Мол, у Кремля много каналов, чтобы влиять и собирать информацию.

Должны действовать инструменты проверки

А вот, относительно того, что подъем крайних левых и крайних правых в Европе повлияет на увеличение агентов Кремля, Пятрас Ауштрявичюс, выразил полную уверенность. По его словам, Россия была и будет заинтересована влиять на институты ЕС, не только на Европарламент. Поэтому, он призвал подумать о надлежащих инструментах проверки и сдерживания.

Если мы говорим о безопасности и оборонной политике Европейского Союза, представьте себе, что они (агенты Кремля – 24 Канал) могли бы иметь доступ к конфиденциальной информации. Если эта конфиденциальная информация попадет в руки ФСБ или любого авторитарного режима, это будет большим вредом. Мы несерьезно относимся к этому,

– подчеркнул евродепутат.

Поэтому, по мнению Пятраса Ауштрявичюса, в ЕС должны построить много стен между парламентом и недружественными третьими сторонами.

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