Российские агрессоры захватили две деревни: ситуация по российскому вторжению на Запорожье

Российские войска наступали в Запорожской области с артиллерийскими обстрелами. И, к сожалению, смогли занять несколько населённых пунктов.

Там также была замечена российская тяжелая система вооружения ТОС-1А "Солнцепек" и несколько десятков танков. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Ситуация по российскому вторжению на Запорожье 3 марта

За день противник наступал в направлении населенных пунктов Андреевка, Черниговка, Пологи. Активно использовал артиллерию, прорвал оборону и занял Камыш-Зорю и Чапаевку, где сосредоточил до 30 танков.

Реактивные системы залпового огня российские террористы сосредоточили в районе населенного пункта Подгорное.

Также была замечена российская тяжелая система вооружения ТОС-1А "Солнцепек" (возле Роботиного).

Ситуация в целом горячая, отметили в ОВА, но 24 на 7 украинская армия держит оборону и наносит огневое поражение противнику всеми имеющимися средствами.

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