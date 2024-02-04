Запад рассматривает возможность выпуска долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога для погашения долга. Это заставило бы Россию буквально платить за свое вторжение.

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Этот вариант является основным

Правительство Бельгии уже распространило эти планы среди стран "Большой семерки". Чиновники из двух стран G7 заявили, что сейчас это является основным вариантом разблокирования замороженных средств для Украины.

Союзники будут требовать от России выплаты долга, а если она этого не сделает, наложит арест на замороженные российские суверенные активы, утверждают чиновники, знакомые с ходом переговоров,

Одна из вещей, которую это сделает – отложит вопрос о том, что произойдет с российскими суверенными активами, даже если они будут использованы в качестве залога

– сообщил источник, который знаком с ходом переговоров.

Этот план мог бы обеспечить определенную гарантию того, что Россия заплатит за свои действия в Украине.

Чиновник, который участвует в переговорах, рассказал, что Бельгия продвигаю эту идею, пытаясь достичь компромисса. Премьер-министр страны Александр Де Кроо ранее говорил, что нужно выработать механизм того, как нужно работать с российскими активами.

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