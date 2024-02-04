Захід розглядає можливість випуску боргових зобов'язань для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу. Це змусило б Росію буквально платити за своє вторгнення.

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Цей варіант є основним

Уряд Бельгії вже поширив ці плани серед країн "Великої сімки". Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України.

Союзники вимагатимуть від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, накладе арешт на заморожені російські суверенні активи, стверджують чиновники, знайомі з перебігом переговорів,

Одна з речей, яку це зробить – відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава

– повідомило джерело, яке знайоме з ходом перемовин.

Цей план міг би забезпечити певну гарантію того, що Росія заплатить за свої дії в Україні.

Чиновник, який бере участь у переговорах, розповів, що Бельгія просуваю цю ідею, намагаючись досягти компромісу. Прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо раніше говорив, що потрібно випрацювати механізм того, як потрібно працювати з російськими активами.

Куди Зеленський пропонує витратити російські активи