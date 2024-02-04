Захід розглядає можливість випуску боргових зобов'язань для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу. Це змусило б Росію буквально платити за своє вторгнення.
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Цей варіант є основним
Уряд Бельгії вже поширив ці плани серед країн "Великої сімки". Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України.
Союзники вимагатимуть від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, накладе арешт на заморожені російські суверенні активи, стверджують чиновники, знайомі з перебігом переговорів,
Одна з речей, яку це зробить – відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава
– повідомило джерело, яке знайоме з ходом перемовин.
Цей план міг би забезпечити певну гарантію того, що Росія заплатить за свої дії в Україні.
Чиновник, який бере участь у переговорах, розповів, що Бельгія просуваю цю ідею, намагаючись досягти компромісу. Прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо раніше говорив, що потрібно випрацювати механізм того, як потрібно працювати з російськими активами.
Куди Зеленський пропонує витратити російські активи
- Президент України Володимир Зеленський розповів, як би він витратив заморожені російські активи, якби мав до них доступ. На його думку, ділити їх на приватні та державні недоречно.
- Президент повідомив, що не варто ділити російські активи на державні та приватні, хоча він і розуміє чому так відбувається. На його думку, більшість держав бояться думати про приватний сектор, бо він почне судитися, а з цим розбиратися ніхто не хоче. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Давосі.
- Він наголосив, що Росія зруйнувала Україну й відбувається офіційне розслідування спільно зі Світовим банком. Нині завдані збитки оцінюються у 700 мільярдів євро, без урахування ситуації на окупованих територіях. Тож 300 мільярдів євро в першу чергу використали б для відновлення того, що ворог зруйнував.