Печерский суд снял арест с ТРЦ Ocean Plaza, принадлежащего российскому олигарху и другу путина
Печерский суд снял арест со здания столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Его конечным бенефициарным владельцем является российский олигарх аркадий Ротенберг.
Соответствующее решение вынесла судья Печерского суда Светлана Гречана. Также она сняла арест с денежных средств на счетах формального владельца ТРЦ – ООО "ИС "Лыбидь".
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С ТРЦ Ocean Plaza сняли арест
Печерский суд снял арест со здания торгово развлекательного Ocean Plaza в Киеве. Конечным бенефициарным владельцем управляемых им обществ является российский олигарх и друг путина аркадий ротенберг.
Кроме этого, судья сняла арест с 3 земельных участков и 15 квартир в Киеве. По информации Офиса генпрокурора, имущество стоимостью примерно 350 миллионов гривен передали в управление АРМА.
По информации следствия, ряд обществ-собственников сдавали в аренду коммерческие помещения ТРЦ, а полученные средства могли перечислять конечному владельцу цепи финансовых операций. Далее он использовал их, в частности, для работы патронных заводов, снабжающих боеприпасами русских солдат.
Установлено, что указанные общества напрямую способствуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставке боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора,
– говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по:
- уклонение от уплаты налогов и отмывание средств,
- финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя или изменение границ территории Украины, в особо крупном размере, что привело к тяжелым последствиям
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