Печерский суд снял арест с ТРЦ Ocean Plaza, принадлежащего российскому олигарху и другу путина

Печерский суд снял арест со здания столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Его конечным бенефициарным владельцем является российский олигарх аркадий Ротенберг.

Соответствующее решение вынесла судья Печерского суда Светлана Гречана. Также она сняла арест с денежных средств на счетах формального владельца ТРЦ – ООО "ИС "Лыбидь".

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С ТРЦ Ocean Plaza сняли арест

Печерский суд снял арест со здания торгово развлекательного Ocean Plaza в Киеве. Конечным бенефициарным владельцем управляемых им обществ является российский олигарх и друг путина аркадий ротенберг.

Кроме этого, судья сняла арест с 3 земельных участков и 15 квартир в Киеве. По информации Офиса генпрокурора, имущество стоимостью примерно 350 миллионов гривен передали в управление АРМА.

По информации следствия, ряд обществ-собственников сдавали в аренду коммерческие помещения ТРЦ, а полученные средства могли перечислять конечному владельцу цепи финансовых операций. Далее он использовал их, в частности, для работы патронных заводов, снабжающих боеприпасами русских солдат.

Установлено, что указанные общества напрямую способствуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставке боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора,

– говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по:

уклонение от уплаты налогов и отмывание средств,

финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя или изменение границ территории Украины, в особо крупном размере, что привело к тяжелым последствиям

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ТРЦ Ocean Plaza открыли еще в 2012 году. Он является одним из самых крупных столичных торговых центров. Ocean Plaza имеет площадь 165 тысяч квадратных метров.