Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские атомщики прекрасно понимают опасность от действий вражеских войск на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях. Однако они в своей стране ничего не могут поделать.

Петр Котин подчеркнул, что украинские АЭС по-прежнему находятся под Московским центром Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Эта организация своими функциями похожа на МАГАТЭ.

Заметьте Люди 14 дней в плену на ЧАЭС, но не хотят уходить, потому что будет беда, – глава "Энергоатома"

Раньше у нас было много контактов с русскими атомщиками. Они все отлично понимают, но ничего не говорят. Мы понимаем, что сейчас они не могут открыть рот в России, чтобы нас поддержать. Это основной вопрос,

– заявил Котин.

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