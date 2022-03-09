Петро Котін наголосив, що українські АЕС досі перебувають під Московським центром Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції. Ця організація своїми функціями схожа на МАГАТЕ.

Зауважте Люди 14 днів у полоні на ЧАЕС, але не хочуть звідти йти, бо буде біда, – глава "Енергоатому"

Раніше в нас було багато контактів з російськими атомниками. Вони все чудово розуміють, але нічого не говорять. Ми розуміємо, що зараз вони не можуть у Росії відкрити рот, аби нас підтримати. Це основне питання,

– заявив Котін.

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До теми пропонуємо коментар Котіна щодо знеструмлення ЧАЕС: дивіться відео