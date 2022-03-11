Российские авиаудары в центр Бышева: что известно о раненых и погибших

Полицейские Киевщины помогают жителям обстрелянного вражеской авиацией Бышева. Среди местных есть погибшие и травмированные.

Известно, что в течение недели село Бышев в Фастовском районе потерпело два авиаудара. Их нанесли в центр мирного села.

Важно Гуманитарная катастрофа – синоним к слову "Россия": Зеленский обратился к украинцам

В результате погиб 32-летний местный житель, а его 55-летний отец травмирован.

"Авиация оккупантов уничтожила местный дом культуры, жилой дом, повредила детсад, школу, сельский совет, аптеку, магазины и кафе. Чудом уцелел бюст Тараса Шевченко в самом сердце Бышева", – сообщили в полиции.

Смотрите фотографии последствий обстрелов:

Сообщение Полиции Киевской области

Полицейские Киевщины помогают жителям обстрелянного вражеской авиацией Бишева

В течение недели село Бышев в Фастовском районе потерпело два авиаудара. Враг сбросил бомбы на центр мирной деревни. В результате погиб 32-летний местный житель, его 55-летний отец травмирован.

В координации с местной самообороной полицейские присоединились к помощи местным жителям.

Авиация оккупантов уничтожила местный дом культуры, жилой дом, повредила детсад, школу, сельский совет, аптеку, магазины и кафе.

Чудом уцелел бюст Тараса Шевченко в самом сердце Бишева. Сражаемся – поборем!

Смотрите также: В Мариуполе впервые использовали бомбу на 1000 килограммов тротила