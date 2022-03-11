Российские авиаудары в центр Бышева: что известно о раненых и погибших
Источник:фейсбук Полиция Киевской области
Полицейские Киевщины помогают жителям обстрелянного вражеской авиацией Бышева. Среди местных есть погибшие и травмированные.
Известно, что в течение недели село Бышев в Фастовском районе потерпело два авиаудара. Их нанесли в центр мирного села.
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В результате погиб 32-летний местный житель, а его 55-летний отец травмирован.
"Авиация оккупантов уничтожила местный дом культуры, жилой дом, повредила детсад, школу, сельский совет, аптеку, магазины и кафе. Чудом уцелел бюст Тараса Шевченко в самом сердце Бышева", – сообщили в полиции.
Смотрите фотографии последствий обстрелов:
Сообщение Полиции Киевской области
Полицейские Киевщины помогают жителям обстрелянного вражеской авиацией Бишева
В течение недели село Бышев в Фастовском районе потерпело два авиаудара. Враг сбросил бомбы на центр мирной деревни. В результате погиб 32-летний местный житель, его 55-летний отец травмирован.
В координации с местной самообороной полицейские присоединились к помощи местным жителям.
Авиация оккупантов уничтожила местный дом культуры, жилой дом, повредила детсад, школу, сельский совет, аптеку, магазины и кафе.
Чудом уцелел бюст Тараса Шевченко в самом сердце Бишева. Сражаемся – поборем!
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