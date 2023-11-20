Россия использует коптеры для введения разведки с целью выявления целей на поле боя и огневых позиций украинских военных. Такой информацией с 24 Каналом поделился командир роты ударных БпАК 92-й ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что защитники продолжают сопротивляться и уничтожать врага.

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Какие БПЛА имеет противник

По словам Федоренко, у россиян на вооружении находятся следующие БПЛА:

разведывательный "Орлан" разных модификаций;

ударные "КУБ", "Ланцет", "Изделие-53".

Это те средства, которые противник производит, несмотря на санкционную политику. Он имеет возможности их модернизировать и создавать достаточное количество, чтобы закрывать переднюю линию и наблюдать внутри нашего оперативного пространства за Силами обороны,

– объяснил командир роты ударных БпАК 92-й ОШБр.

В свою очередь, украинские военные на отдельных участках фронта обустроили мощную радиоэлектронную разведку, которая помогает выявлять враждебные цели. РЭБ подавляет частоты, а огневые средства уничтожают и "приземляют" беспилотные аппараты противника.

"Изделие-53" Это новая версия дрона-камикадзе "Ланцет", которая имеет складные крылья и может запускаться из транспортно-пускового контейнера. "Изделие-53" якобы имеет систему наведения на основе искусственного интеллекта и может совершать атаки в формате роя. Его главная особенность – возможность "самостоятельного поиска и идентификации целей".

Проходит постоянное соревнование

Как отметил Федоренко, россияне также имеют немало дронов гражданского назначения:

всем известны Mavic 3;

для ночного видения Mavic 3T;

FPV-дроны.

Федоренко о российской тактике введения боевых действий с помощью БпЛА: смотреть видео

Противник понял их эффективность и в полной мере взял на себя тактику применения. Оккупанты пытаются "насытить" свою переднюю линию этими средствами. В частности, FPV-дронами дневного видения для доразведки первой линии обороны украинских военных и соответственно поражения.

С этого направления также ведется активное противодействие силам обороны. Идет постоянное соревнование – кто кого "передавит", кто кого обыграет, кто кого больше уничтожит. Имея меньшее количество средств, но большую мотивацию и разум украинской нации, нам удается на ряде отрезков обеспечивать паритет, а где-то даже преимущество,

– подытожил Юрий Федоренко.

Применение дронов в российско-украинской войне