Россия использует коптеры для введения разведки с целью выявления целей на поле боя и огневых позиций украинских военных. Такой информацией с 24 Каналом поделился командир роты ударных БпАК 92-й ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что защитники продолжают сопротивляться и уничтожать врага.
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Какие БПЛА имеет противник
По словам Федоренко, у россиян на вооружении находятся следующие БПЛА:
- разведывательный "Орлан" разных модификаций;
- ударные "КУБ", "Ланцет", "Изделие-53".
Это те средства, которые противник производит, несмотря на санкционную политику. Он имеет возможности их модернизировать и создавать достаточное количество, чтобы закрывать переднюю линию и наблюдать внутри нашего оперативного пространства за Силами обороны,
– объяснил командир роты ударных БпАК 92-й ОШБр.
В свою очередь, украинские военные на отдельных участках фронта обустроили мощную радиоэлектронную разведку, которая помогает выявлять враждебные цели. РЭБ подавляет частоты, а огневые средства уничтожают и "приземляют" беспилотные аппараты противника.
"Изделие-53"
Это новая версия дрона-камикадзе "Ланцет", которая имеет складные крылья и может запускаться из транспортно-пускового контейнера. "Изделие-53" якобы имеет систему наведения на основе искусственного интеллекта и может совершать атаки в формате роя.
Его главная особенность – возможность "самостоятельного поиска и идентификации целей".
Проходит постоянное соревнование
Как отметил Федоренко, россияне также имеют немало дронов гражданского назначения:
- всем известны Mavic 3;
- для ночного видения Mavic 3T;
- FPV-дроны.
Федоренко о российской тактике введения боевых действий с помощью БпЛА: смотреть видео
Противник понял их эффективность и в полной мере взял на себя тактику применения. Оккупанты пытаются "насытить" свою переднюю линию этими средствами. В частности, FPV-дронами дневного видения для доразведки первой линии обороны украинских военных и соответственно поражения.
С этого направления также ведется активное противодействие силам обороны. Идет постоянное соревнование – кто кого "передавит", кто кого обыграет, кто кого больше уничтожит. Имея меньшее количество средств, но большую мотивацию и разум украинской нации, нам удается на ряде отрезков обеспечивать паритет, а где-то даже преимущество,
– подытожил Юрий Федоренко.
Применение дронов в российско-украинской войне
- Россияне массово вкладывают деньги в производство FPV-дронов. Пока такая ситуация, когда враг может бить по украинской оборонной промышленности всеми имеющимися средствами, а у Украины нет возможности достать до российских заводов по производству дронов.
- Все заметнее применение Россией беспилотников-камикадзе "Ланцет" ключевой контрбатарейной борьбе. Малые беспилотные авиационные комплексы одностороннего действия "Ланцет", по всей вероятности, являются одним из самых эффективных новых средств, которые Россия разместила в Украине за последний год.
- FPV-дроны или "летучая смерть", как говорят в Силах обороны, стали настоящей находкой в войне России против Украины. Они продемонстрировали мощную эффективность на фронте. Кроме того, это обычные дешевые квадрокоптеры, оборудованные килограммом взрывчатки.