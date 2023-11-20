Росія використовує коптери для введення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та вогневих позицій українських військових. Такою інформацією з 24 Каналом поділився командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що захисники продовжують чинити спротив та знищувати ворога.

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Які БпЛА має противник

За словами Федоренка, у росіян на озброєнні перебувають наступні БпЛА:

розвідувальний "Орлан" різних модифікацій;

ударні "КУБ", "Ланцет", "Изделие-53".

Це ті засоби, які противник виготовляє попри санкційну політику. Він має можливості їх модернізувати та створювати достатню кількість, щоб закривати передню лінію й спостерігати в середині нашого оперативного простору за Силами оборони,

– пояснив командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБр.

Своєю чергою, українські військові на окремих ділянках фронту облаштували потужну радіоелектронну розвідку, яка допомагає виявляти ворожі цілі. РЕБ пригнічує частоти, а вогневі засоби знищують та "приземляють" безпілотні апарати противника.

"Изделие-53" Це новіша версія дрона-камікадзе "Ланцет", яка має складані крила й може запускатись із транспортно-пускового контейнера. "Изделие-53" нібито має систему наведення на основі штучного інтелекту й може здійснювати атаки у форматі рою. Його головна особливість – можливість "самостійного пошуку та ідентифікації цілей".

Відбувається постійне змагання

Як зауважив Федоренко, росіяни також мають чимало дронів цивільного призначення:

усім відомі Mavic 3;

для нічного бачення Mavic 3T;

FPV-дрони.

Федоренко про російську тактику введення бойових дій з допомогою БпЛА: дивитися відео

Противник зрозумів їхню ефективність та повною мірою перебрав на себе тактику застосування. Окупанти намагаються "наситити" свою передню лінію цими засобами. Зокрема, FPV-дронами денного бачення для дорозвідки першої лінії оборони українських військових і відповідно ураження.

З цього напрямку також ведеться активна протидія Силами оборони. Йде постійне змагання – хто кого "передавить", хто кого переграє, хто кого більше знищить. Маючи меншу кількість засобів, але більшу мотивацію і розум української нації, нам вдається на низці відтинків забезпечувати паритет, а десь навіть перевагу,

– підсумував Юрій Федоренко.

Застосування дронів у російсько-українській війні