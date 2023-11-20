Росія використовує коптери для введення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та вогневих позицій українських військових. Такою інформацією з 24 Каналом поділився командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що захисники продовжують чинити спротив та знищувати ворога.
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Які БпЛА має противник
За словами Федоренка, у росіян на озброєнні перебувають наступні БпЛА:
- розвідувальний "Орлан" різних модифікацій;
- ударні "КУБ", "Ланцет", "Изделие-53".
Це ті засоби, які противник виготовляє попри санкційну політику. Він має можливості їх модернізувати та створювати достатню кількість, щоб закривати передню лінію й спостерігати в середині нашого оперативного простору за Силами оборони,
– пояснив командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБр.
Своєю чергою, українські військові на окремих ділянках фронту облаштували потужну радіоелектронну розвідку, яка допомагає виявляти ворожі цілі. РЕБ пригнічує частоти, а вогневі засоби знищують та "приземляють" безпілотні апарати противника.
"Изделие-53"
Це новіша версія дрона-камікадзе "Ланцет", яка має складані крила й може запускатись із транспортно-пускового контейнера. "Изделие-53" нібито має систему наведення на основі штучного інтелекту й може здійснювати атаки у форматі рою.
Його головна особливість – можливість "самостійного пошуку та ідентифікації цілей".
Відбувається постійне змагання
Як зауважив Федоренко, росіяни також мають чимало дронів цивільного призначення:
- усім відомі Mavic 3;
- для нічного бачення Mavic 3T;
- FPV-дрони.
Федоренко про російську тактику введення бойових дій з допомогою БпЛА: дивитися відео
Противник зрозумів їхню ефективність та повною мірою перебрав на себе тактику застосування. Окупанти намагаються "наситити" свою передню лінію цими засобами. Зокрема, FPV-дронами денного бачення для дорозвідки першої лінії оборони українських військових і відповідно ураження.
З цього напрямку також ведеться активна протидія Силами оборони. Йде постійне змагання – хто кого "передавить", хто кого переграє, хто кого більше знищить. Маючи меншу кількість засобів, але більшу мотивацію і розум української нації, нам вдається на низці відтинків забезпечувати паритет, а десь навіть перевагу,
– підсумував Юрій Федоренко.
Застосування дронів у російсько-українській війні
- Росіяни масово вкладають гроші у виробництво FPV-дронів. Наразі така ситуація, коли ворог може бити по українській оборонній промисловості всіма наявними засобами, а в України немає можливості дістати до російських заводів з виробництва дронів.
- Все помітніше застосування Росією безпілотників-камікадзе "Ланцет" у ключовій контрбатарейній боротьбі. Малі безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії "Ланцет", найімовірніше, є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останній рік.
- FPV-дрони або "летюча смерть", як кажуть у Силах оборони, стали справжньою знахідкою у війні Росії проти України. Адже вони продемонстрували потужну ефективність на фронті. Крім того, це звичайні дешеві квадрокоптери, обладнані кілограмом вибухівки.