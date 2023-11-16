Усі ці переваги "пташок" усвідомлюють росіяни, тому почали збільшувати вироблення БпЛА. Детальніше про застосування FPV-дронів росіянами розповів 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Ворог наростив виробництво дронів

За словами Каткова, окупанти масово вкладають гроші у виробництво FPV-дронів. Окрім того, за кількістю населення "ентузіастів" у Росії – так ворог називає волонтерів, – у рази більше, ніж в Україні.

Це також потрібно враховувати, коли допомагаємо Збройним Силам України. При такій самій кількості грошей у Росії їх однаково буде більше, бо у них банально більше населення,

– пояснив головний редактор Defence Express.

Як Україні боротися з ворожими FPV-дронами

Як пояснив Катков, побороти застосування росіянами FPV-дронів на полі бою можна комплексно:

РЕБ – радіоелектронна боротьба;

дрони різних модифікацій;

ураження ворога на території Росії далекобійним ракетним озброєнням.

Катков про застосування окупантами FPV-дронів: дивитися відео

Додамо, наразі українські військові тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби "Етер", який допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.

Ми повертаємося до ситуації, коли є асиметрія у можливостях. Тобто, ворог може бити по українській оборонній промисловості всіма наявними засобами, а в України немає можливості дістати до заводу з виробництва дронів у "Алабузі" та завдати удару так, щоб воно не працювало,

– наголосив Олег Катков.

Тому Україні потрібна далекобійна зброя, бо знищити оборонне підприємство радянського зразка з допомогою дронів-камікадзе просто неможливо.

Алабуга На 2019 рік "Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії. На території підприємства відкрито масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України та вбиває українців.

Роль дронів у російсько-українській війні