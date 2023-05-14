Пока российские пропагандисты воют об "импортозамещении", российские богачи охотятся за европейскими предметами роскоши. Особый спрос – на автомобили из цивилизованного мира. Ездить на "Ладах" путинисты не спешат.

С началом полномасштабного вторжения рынок страны-террориста покинули автопроизводители из Европы, США и Японии. В то же время, спрос на их товары остался.

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Автомобили готовят к отправке в Россию

Журналисты установили, что теперь россияне импортируют себе автомобили через ОАЭ. Важная деталь – автомобили, предназначенные для продажи на Ближнем Востоке, учитывая особенности климата, отличаются рядом особенностей. Именно поэтому особую популярность приобрели магазины "деталей" – там машины готовят к отправке в Россию и оборудуют, в соответствии с суровыми зимами.

Сохраб Фани содержит такую "мастерскую".

Когда пришли россияне, я все распродал. В России – санкции. Здесь нет. Здесь есть бизнес,

– рассказал мужчина.

В частности, недавно салон роскошных автомобилей в Дубае отправил в Россию Porsche Cayenne Turbo GT. Стоимость такого "коня" оценивается в 300 тысяч долларов.

К слову, собственный импорт организуют также и сами российские салоны. По данным The New York Times, иногда говорится о сотнях автомобилей.

В ОАЭ ищут русскоязычный персонал

Не оставляют зажиточных граждан страны-террориста и без электроники. В частности, в районе Дейра оптовые торговцы электроникой уже охотно принимают на работу и даже ищут русскоговорящий персонал.

"Все магазины здесь ищут людей, которые говорят по-русски. Нам повезло", – рассказал мужчина из Таджикистана, который нашел работу в ОАЭ.

Россияне совершают геноцид украинцев. Тем временем в ОАЭ граждане страны-террориста развлекаются в отпусках и закупаются предметами роскоши.

"Дубай – это три в одном, – пошутил мужчина, назвавшийся Айком. – Вы едете в отпуск, покупаете себе машину, покупаете ее, чтобы перепродать".

Как богатые россияне покупают все свои "хотелки"

Состоятельные россияне могут приобрести все свои "хотелки" благодаря глобальной сети посредников. В NYT отметили, что в Москве до сих пор можно найти самые новые iPhone. А в универмагах запросто можно приобрести товары Gucci, Prada и Burberry.