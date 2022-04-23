В российские Чебоксары оккупанты депортировали 466 мариупольцев, из них 106 – дети

Оккупанты продолжают совершать военные преступления и вывозить украинцев на территорию России. В Чебоксары, что в Чувашской республике, депортировали 466 мариупольцев, в том числе 106 детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на официальной странице в телеграме. Он обнародовал фото и видео депортированных украинцев и призвал людей, которые узнают на фотографиях своих близких, обращаться в контакт-центр.

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Депортированные россиянами мариупольцы

Из Мариуполя в Чебоксары незаконно вывезли 466 человек , из них 106 – дети. Даже в интервью россиянам депортированные мариупольцы не скрывают, что хотели бы вернуться в родной город, пусть и в забавной форме, отмечает Андрющенко.

Интервью депортированного мариупольца росСМИ: смотрите видео

Фото депортированных в Чебоксары украинцев Андрющенко опубликовал на своей странице в телеграме. Если вы заметили на них своих родных или близких, в городском совете просят обращаться по телефонам: 067 345 15 55 или 050 345 15 55. Украинские власти будут пытаться вернуть украинцев на родную землю, подчеркнул Андрющенко.

Депортированные мариупольцы в Чебоксарах / Фото из телеграма Петра Андрющенко

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