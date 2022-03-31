Российские чиновники открыто говорят о вероятности ядерного удара, – Зеленский
Уже десятки лет в мире не было столь очевидной угрозы ядерного удара. Впрочем, сегодня российские чиновники и государственные пропагандисты ежедневно угрожают миру массовым террористическим актом.
Об этом Владимир Зеленский проинформировал правительство Австралии. В своем обращении он отметил, что Россия готова уничтожать всех, кто не подчинится их требованиям, сообщает 24 канал.
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Судьба глобальной безопасности решается сейчас
Владимир Зеленский призвал правительство Австралии к помощи, поскольку сейчас общие усилия всего мира могут остановить террористические настроения Кремля.
Десятки лет не было такого, чтобы какое-то государство начинало войну против всего народа,
– подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что если не остановить Россию сейчас, это может развязать руки другим ядерным странам, которые начнут угрожать соседним государствам.
Россия уже вернула наибольшие угрозы 20-го века о которых человечество пыталось забыть,
– подытожил Зеленский.
Он добавил, что страна, которая шантажирует мир ядерным ударом, должна получить сокрушительные санкции, которые продемонстрируют, что угрозы имеют разрушительные последствия для шантажиста.Обратите внимание: в знак поддержки Украины и ее народа парламентарии Австралии пришли на заседание с желто-голубыми лентами.
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