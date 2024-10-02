Российские диверсанты меняют тактику: атак на границе стало меньше
Источник:ГПСУ
Российские ДРГ все реже атакуют украинские позиции. Однако враг продолжает попытки заминировать определенные направления.
Госпогранслужба Украины отмечает значительно меньшую активность российских диверсантов, сообщает ее представитель Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".
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Какова ситуация на границе с Россией
Спикер отметил, что украинские пограничники сейчас фиксируют очень мало попыток атаковать позиции Сил обороны у границы с агрессором.
Относительно попыток захода на нашу территорию ДРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами,
– говорит Демченко.
Несмотря на это, по его словам, на некоторых направлениях диверсанты не оставляют попыток минирования.
Ранее представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник говорил, что активность российских ДРГ уменьшается из-за очень плотных ударов украинских сил в ответ.