Российские диверсанты меняют тактику: атак на границе стало меньше

Российские ДРГ все реже атакуют украинские позиции. Однако враг продолжает попытки заминировать определенные направления.

Госпогранслужба Украины отмечает значительно меньшую активность российских диверсантов, сообщает ее представитель Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

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Какова ситуация на границе с Россией

Спикер отметил, что украинские пограничники сейчас фиксируют очень мало попыток атаковать позиции Сил обороны у границы с агрессором.

Относительно попыток захода на нашу территорию ДРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами,

– говорит Демченко.

Несмотря на это, по его словам, на некоторых направлениях диверсанты не оставляют попыток минирования.

Ранее представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник говорил, что активность российских ДРГ уменьшается из-за очень плотных ударов украинских сил в ответ.