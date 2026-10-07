Литва планирует задействовать армию для охраны границы с Калининградской областью

Правительство Литвы приняло решение усилить охрану государственной границы с российским эксклавом с помощью воинских подразделений. Такая превентивная мера стала реакцией на недавние провокации соседей и общую ситуацию с безопасностью в регионе.

Соответствующее обращение в министерство обороны уже направил глава МВД страны. Об этом политик сообщил в соцсетях.

Что говорят в Вильнюсе?

Инициатива призвана помочь пограничникам более эффективно контролировать границу с российским эксклавом. Пока ситуация там остается спокойной, поэтому привлечение вооруженных сил носит исключительно предохранительный характер.

О своем решении Мартынас Кателинас рассказал в среду, 7 октября. Он пояснил, что дополнительные меры безопасности предпринимаются после инцидента на латвийской границе. Также власти учитывают тревожные сигналы о вероятном объявлении мобилизации в России.

Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой привлечь силы литовской армии,

– отметил министр.

Чиновник заверил граждан, что сейчас граница надежно защищена и страна полностью готова к любым сценариям.

Напомним, что во вторник, 6 октября, Национальные вооруженные силы Латвии пресекли агрессивную попытку прорыва границы группой из 20 нелегальных мигрантов, сопровождавшихся вооруженными людьми в масках со стороны Беларуси. Диверсанты успели повредить распределительный шкаф и угнать камеры видеонаблюдения, после чего оперативно отступили обратно на территорию Беларуси. На инцидент отреагировал глава украинского МИД.

Комментируя угрозы латвийским военным со стороны неизвестных, Андрей Сибига заявил, что за организацией этой провокации стоит непосредственно Москва.