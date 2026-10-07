Відповідне звернення до оборонного відомства вже направив очільник МВС країни. Про це політик повідомив у соцмережах.

Що кажуть у Вільнюсі?

Ініціатива покликана допомогти прикордонникам ефективніше контролювати кордон з російським ексклавом. Наразі ситуація там залишається спокійною, тому залучення збройних сил має виключно запобіжний характер.

Про своє рішення Мартинас Кателінас розповів у середу, 7 жовтня. Він пояснив, що додаткові заходи безпеки запроваджують після інциденту на латвійському кордоні. Також влада враховує тривожні сигнали про ймовірне оголошення мобілізації в Росії.

Я звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням залучити сили литовської армії,

– зазначив міністр.

Посадовець запевнив громадян, що наразі кордон надійно захищений і країна повністю готова до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 жовтня, Національні збройні сили Латвії зупинили агресивну спробу прориву кордону групою з 20 нелегальних мігрантів, яких супроводжували озброєні люди в масках з боку Білорусі. Диверсанти встигли пошкодити розподільну шафу та викрасти камери відеоспостереження, після чого оперативно відступили назад на територію Білорусі.

На інцидент відреагував очільник українського МЗС. Коментуючи погрози латвійським військовим з боку невідомих осіб, Андрій Сибіга заявив, що за організацією цієї провокації стоїть безпосередньо Москва.