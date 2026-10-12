Европа должна усилить помощь Украине в ответ на гибридные атаки России, – заявил командующий НАТО

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить военную поддержку Украины в ответ на рост числа российских диверсий и кибератак. По его словам, такая реакция продемонстрирует Москве недостижимость ее целей.

Об этом заявил военный руководитель во время участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает Bloomberg.

Что говорят в НАТО?

Алексус Гринкевич прокомментировал нарушения воздушного пространства НАТО, поджоги и кибератаки со стороны России. Генерал подчеркнул, что страна-агрессор пытается сломить общую волю союзников.

Он привел в пример Данию и Германию, которые уже увеличили объемы помощи Украине после того, как на их территории произошли гибридные инциденты.

Это надлежащие ответные шаги, которые демонстрируют России, что цели, которых она стремится достичь, недостижимы,

– заявил Гринкевич.

Военный отметил, что Североатлантический альянс оставляет за отдельными государствами право самостоятельно реагировать на подобные случаи. В прошлом месяце Германия впервые официально обвинила Россию в попытке атаки с помощью дрона со взрывчаткой на аэропорт Лейпцига.

Я, безусловно, не боюсь приписать это России. Если какая-то страна потребует этого от меня, я с радостью об этом расскажу,

– сообщил генерал.

Журналисты издания подчеркивают, что вражеские диверсии активизировались на фоне значительных потерь оккупантов в Украине и экономических убытков Кремля от атак украинских сил на нефтеперерабатывающие заводы и дата-центры на территории России.

Что еще говорил Гринкевич?

Командующий также прокомментировал рост поддержки в некоторых европейских странах политических сил, выступающих против поддержки Киева. Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе выразил убеждение, что центральная роль Украины для европейской безопасности станет очевидной для всех правительств.

Думаю, им очень скоро станет совершенно очевидно, что именно следует делать и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности,

– подчеркнул Гринкевич.

Во время пребывания в Польше военный рассказал о планах действий Альянса в случае прямого вторжения России на территорию стран-членов. Он представил " "Теория победы" ", цель которой – продемонстрировать противнику последствия любой агрессии против союзников.

Основой новой концепции является интеграция беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта, которые усилят уже имеющееся преимущество союзников, в частности истребителей F-35.