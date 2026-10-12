Про це військовий керівник заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, повідомляє Bloomberg.

Що кажуть в НАТО?

Алексус Гринкевич прокоментував порушення повітряного простору НАТО, підпали та кібератаки з боку Росії. Генерал наголосив, що країна-агресорка намагається зламати спільну волю союзників.

Він навів у приклад Данію та Німеччину, які вже збільшили обсяги допомоги Україні після того, як на їхній території відбулися гібридні інциденти.

Це належні кроки у відповідь, які демонструють Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними,

– заявив Гринкевич.

Військовий зазначив, що Північноатлантичний альянс залишає за окремими державами право самостійно реагувати на подібні випадки. Минулого місяця Німеччина вперше офіційно звинуватила Росію у спробі атаки за допомогою дрона з вибухівкою на аеропорт Лейпцига.

Я, безумовно, не боюся приписати це Росії. Якщо якась країна цього від мене вимагатиме, я з радістю про це розповім,

– повідомив генерал.

Журналісти видання підкреслюють, що ворожі диверсії активізувалися на тлі значних втрат окупантів в Україні та економічних збитків Кремля від атак українських сил на нафтопереробні заводи та дата-центри всередині Росії.

Що ще казав Гринкевич?

Командувач також прокоментував зростання підтримки у деяких європейських країнах політичних сил, які виступають проти підтримки Києва. Головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі висловив переконання, що центральна роль України для європейської безпеки стане очевидною для всіх урядів.

Гадаю, їм дуже швидко стане цілком очевидним, що саме слід робити, і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки,

– наголосив Гринкевич.

Під час перебування у Польщі військовий розповів про плани щодо дій Альянсу у разі прямого вторгнення Росії на територію країн-членів. Він презентував "Теорію перемоги", яка має на меті продемонструвати противнику наслідки будь-якої агресії проти союзників.

Основою нової концепції є інтеграція безпілотних систем та технологій штучного інтелекту, які підсилять вже наявну перевагу союзників, зокрема винищувачі F-35.