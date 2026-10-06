Надеюсь, что отреагировали не слишком поздно – в Бельгии прокомментировали угрозу со стороны России

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа осознала опасность, которую представляет Россия. Политик рассказал, что это должно стать приоритетом в области обороны для европейцев.

Он подчеркнул, что Запад проснулся. Об этом министр рассказал в интервью "Укринформу".

Что сказали в Бельгии?

Глава оборонного ведомства ответил на вопросы журналистов о том, какие выводы должны сделать страны из российско-украинской войны. По его мнению, первое, о чем стоит думать уже сейчас, – это дроны и противодействие им.

Политик отметил, что противовоздушная оборона должна стать приоритетом для каждого европейского государства. Он сказал, что это очень серьезный вызов.

Бельгия, как и многие европейские страны, была очень прогрессивной, но не была достаточно бдительной. Теперь мы проснулись. Но надеюсь, что мы проснулись не слишком поздно,

– заявил Франкен.

Он признал, что даже когда россияне начали вооруженную агрессию против Украины, в бельгийской политике не хватало энергии. Также министр обороны процитировал слова командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который заявил, что западным обществам необходимо "снять розовые очки".

Отметим, что издание Bloomberg писало, что верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию на случай нападения России на государство-член. Североатлантический альянс разработал новую военную концепцию для быстрого разгрома противника в случае прямого вторжения.

Напомним, что 29 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не всегда будет публично и симметрично реагировать на действия России. По словам политика, речь идет не только о "гибридной угрозе", но и об агрессивной тактике "серой зоны", которая охватывает диверсии, запуски дронов и кибератаки.