В Румынии сообщили о падении обломков, вероятно, беспилотника. Об этом сообщили польский Правительственный центр безопасности и румынское Министерство обороны.

Что сказали в Польше?

В ночь на 29 сентября жители двух воеводств Польши получили уведомление от Правительственного центра безопасности. В нем речь шла о российской атаке на Украину.

В ведомстве заявили, что в воздушном пространстве страны действовали польские самолеты, которые отслеживали ситуацию. Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение об опасности. Затем его отменили. Впоследствии его отменили.

Что произошло в Румынии?

Во вторник, 26 сентября, в Румынии обнаружили фрагменты объекта, который может быть беспилотником. Предполагаемый дрон упал на пахотные земли на острове Большой Брейла, недалеко от города Гропень в уезде Брейла.

Об инциденте сообщил гражданин, который видел пожар, который сам погас. В ходе инцидента пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы, которые проанализируют обнаруженные фрагменты. Минобороны страны отметило, что ночью не зафиксировало ни одного вторжения в воздушное пространство.

Отметим, что в последние недели в Европе возросло количество российских провокаций. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны публично разоблачать причастность Москвы к гибридным атакам.

По его мнению, открытое возложение ответственности повысит цену диверсий для Кремля. Также генерал призвал усилить помощь Украине.