"Планировали уничтожить ТЦК": в Киеве задержали рецидивистов, готовивших серию терактов

20 октября в Киеве правоохранители задержали двух рецидивистов, которые по заказу российских спецслужб готовили теракты в центре столицы. Злоумышленники планировали уничтожить здания ТЦК с помощью взрывчатки и гранатометов.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины.

Что известно о злоумышленниках?

Вражескими агентами оказались житель Черниговской области, ранее судимый за убийство, и его сообщник из Сумской области. Оба мужчины отбывали наказание в одной исправительной колонии, где и познакомились.

Следствие выяснило, что злоумышленники рассматривали сразу несколько сценариев нападений на военные объекты. Они изучали возможность нанести удар по зданиям ТЦК из гранатомета, забросать их боевыми гранатами или бутылками с коктейлями Молотова либо взорвать самодельными бомбами. К преступной схеме фигуранты планировали привлечь еще и третьего сообщника.

Правоохранители задержали рецидивистов: Фото СБУ и Нацполиции

Агенты тщательно готовились к преступлениям: они объезжали город на собственном автомобиле и снимали на телефоны режимные объекты, проверяя расположение камер наблюдения и постов охраны. Кроме того, фигуранты заранее просчитывали пути отхода после совершения взрывов.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников с поличным, когда те проводили очередную разведку возле потенциальных целей. При досмотре их автомобиля обнаружили готовую к использованию боевую гранату.

Следователи СБУ уже объявили задержанным подозрение в подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц. Суд поместил обоих под стражу без права на залог – им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Третьему участнику преступной группы, находящемуся за границей, подозрение было предъявлено заочно.

Доказательства преступной деятельности подозреваемых: смотрите видео

Недавно контрразведка СБУ задержала студента, завербованного российскими спецслужбами. Злоумышленник хотел взорвать автобус с украинскими военнослужащими в Ровно.