Засветил ПВО и прислал файл блоггеру, работавшему на канале Медведчука: СБУ задержала киевлянина

В Киеве разоблачили местного жителя, который тайно фиксировал расположение украинской противовоздушной обороны. Снятые кадры он сразу же отправлял пророссийскому пропагандисту за границу.

Мужчина снимал военную технику прямо через лобовое стекло своего автомобиля. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о злоумышленнике?

Киберспециалисты СБУ задержали мужчину, который "засветил" столичную ПВО на видео. Получателем чувствительной информации оказался бывший работник телеканала Виктора Медведчука, который сейчас скрывается за пределами нашего государства.

Экспертиза уже подтвердила, что такие действия нанесли реальный ущерб государственной безопасности. Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 УКУ, в которой говорится о распространении информации о расположении ВСУ во время военного положения. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Фигурант находится под стражей в ожидании суда.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что публикация фото или видео вражеских атак крайне опасна. В частности, призывают не публиковать контент, фиксирующий боевую работу ПВО, а также последствия вражеских обстрелов по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

СБУ системно отрабатывает случаи распространения таких записей в сети Интернет и привлекает их авторов к ответственности. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Украины предусматривают тюремное заключение,

– отметили в Службе безопасности.

Напомним, что спецслужбы сделали предупреждение о фиксации российских ударов. Они подчеркнули, что враг постоянно мониторит интернет, чтобы корректировать свои последующие атаки с помощью таких видео.

Также недавно контрразведка задержала мобилизованного бойца, который передавал врагу координаты украинских позиций под Волчанском. Представители российских спецслужб установили связь с военным через телеграм-канал для поиска отношений. Для этого враг создал аккаунт виртуальной девушки, от имени которой выспрашивал нужную информацию.