Дания обвинила Россию в диверсиях против оборонных компаний, поставляющих оружие в Украину

Россия начала проводить диверсионные операции против датских оборонных компаний, поставляющих продукцию в Украину. Москва изменила тактику после провала предыдущих попыток сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада.

Об этом заявила ведущий аналитик PET Йозефина Кристенсен во время выступления на конференции по вопросам внутренней безопасности в Копенгагене, сообщает Reuters.

Что известно о новой тактике Москвы?

Весной 2026 года датская разведка фиксировала значительное количество планирования диверсий, но лишь несколько случаев их непосредственного осуществления. В начале лета ситуация изменилась.

В датской разведке считают, что Кремль пришел к выводу: более масштабные попытки повлиять на Запад не смогли заставить НАТО отказаться от поддержки Украины.

Россия сейчас пытается поразить цели, которые оказывают прямое влияние на линию фронта. Это означает производство оружия,

– заявил представитель разведки.

В то же время Москва сохраняет политический контроль над такими операциями, но ее оперативная смелость растет.

По данным датской разведки, Россия все чаще использует для диверсий неподготовленных посредников. Их могут вербовать через Telegram и другие социальные сети.

Среди потенциальных исполнителей, в частности, могут быть бездомные и наркозависимые. Сначала им предлагают выполнять простые задания – например, вести разведку или фотографировать объекты, а впоследствии могут привлекать к непосредственным диверсиям.

Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги,

– сказал чиновник.

Если завербованный исполнитель не выполняет задание, российские организаторы могут просто найти другого человека.

Москва традиционно отрицает свою причастность к диверсионным операциям и гибридной войне. Посольство России в Копенгагене отвергло обвинения датских властей, назвав их необоснованными.

Представитель PET также обратил внимание на перечень Министерства обороны России, в котором европейские производители беспилотников и их компонентов названы потенциальными военными целями.

В сентябре датская разведка уже предупреждала, что Россия, вероятно, усилит гибридные атаки против Запада в ближайшие месяцы. Отдельно в Дании ранее заявляли о возможной гибридной атаке после того, как в сентябре 2025 года Дроны нарушили работу шести датских аэропортов, в частности аэропорту Копенгагена.