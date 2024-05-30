Европа находится в состоянии повышенной готовности на фоне российских диверсий, – The Guardian

Волна диверсий недавно прокатилась по Европе. Спецслужбы предупреждают: все ниточки ведут к России, и это только начало. Россияне попытаются дестабилизировать континент.

В феврале британские эксперты предположили, что Россия готовится к войне с НАТО через целую шпионскую сеть. Вражеские разведчики работают активно и эффективно.

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Европейские спецслужбы готовятся воевать с российскими

Службы безопасности по всей Европе находятся в состоянии готовности к потенциальному новому оружию российской войны – поджогов и диверсий – после серии загадочных пожаров и атак на инфраструктуру в странах Балтии, Германии и Великобритании,

– сказано в статье.

Дональд Туск предположил, что пожар в ИКЕА в Вильнюсе мог быть работой иностранного диверсанта. Следователи уже заявляли, что Россия может быть причастна к поджогу на востоке Лондона, пожару, который уничтожил крупнейший торговый центр в Польше, попытке саботажа в Баварии в Германии и антисемитским граффити в Париже.

Пока нет доказательств того, что эти инциденты были скоординированы. Но есть веские основания полагать, что это может быть попыткой Москвы дестабилизировать Запад.

Почему нет прямых доказательств, что в диверсиях в Европе виновата Россия

В эпоху социальных сетей вандалов можно нанять, заплатив им несколько сотен евро или рассчитавшись криптовалютой. Поэтому сложно установить связи между случайными людьми из интернета и непосредственно российскими шпионами.

Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО наблюдают усиление активности российской разведки.

Европа уязвима перед российскими диверсиями, поэтому вопрос рассмотрели на высоком уровне

Во время саммита в Брюсселе министры иностранных дел и обороны подняли этот вопрос. Они указали: Европа уязвима. Там происходит саботаж, который организовали, профинансировали и осуществили российские марионетки.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Россия пытается запугать страны НАТО. Она подчеркнула, что подобным образом действовал Советский Союз.

Да, мы уязвимы. Я думаю, что все мы уязвимы. У нас есть жизненно важная инфраструктура. У нас есть инфраструктура морского дна, у нас есть электроснабжение, водоснабжение, мы уязвимы к кибератакам. Мы видим сейчас в нескольких европейских странах, что Россия пытается дестабилизировать нас, а также запугать,

– высказалась она.

Россия становится более агрессивной

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна уже стала жертвой российских диверсий в феврале.

"Они (россияне – 24 Канал) проводили подобные операции в Эстонии. Они наняли 10 человек для нападения на автомобиль министра внутренних дел и автомобиль журналиста. Это нормальное поведение России. Нам обидно об этом говорить, но мы должны понимать, что Россия становится все более и более агрессивной в отношении европейских стран, а также стран НАТО", – детализировал он.

Тогда арестовали шесть человек, среди которых были граждане России и лица с двойным российско-эстонским гражданством.

Кроме этого, россияне прибегают к кибератакам и дезинформационным кампаниям. В разных странах граждан призвали быть бдительными, ведь угроза не исчезла.