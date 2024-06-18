Страна-агрессор всячески пыталась сорвать Саммит мира. Риши Сунак заявил, что россияне прибегли к масштабной дипломатической кампании и уговаривали страны не ехать в Бюргеншток.

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Россиянин хотел купить оружие перед Саммитом мира

Раскрыто серьезное разведывательное дело: дипломат, который находился в Швейцарии, хотел приобрести товары, которые могут быть использованы для убийств,

– говорится в заметке.

Незадолго до саммита в Бюргенштоке российский агент в Берне пытался приобрести оружие. Он посещал различные места, в частности, магазин, который принадлежит швейцарско-немецкому торговцу оружием. Но ничего не купил там.

Речь идет об оружии и опасных веществах. Швейцарские спецслужбы были в курсе, агента подозревают в нарушении законов о военных материалах и о запрете экспорта оружия.

Правоохранители провели несколько обысков в домах вместе с полицейскими силами соответствующих кантонов. Но не известно, есть ли арестованные.

Поскольку российский агент имеет дипломатический иммунитет, то Генеральная прокуратура Швейцарии обратилась в Федеральный департамент иностранных дел, чтобы снять иммунитет. У Федерального совета попросили разрешить уголовное производство.

Но Tages-Anzeiger приводит данные, что "дипломат" уже за пределами Швейцарии.

Обратите внимание! От Берна до Бюргенштока можно доехать за два с половиной часа.

Российские шпионы в Европе

Диверсии в Европе готовят не только россияне, но и белорусы. Вместе с лавиной тех, кто бежал из России от мобилизации в Европу, попало много спящих агентов, которые впоследствии могут проявить себя.