Однако россияне не сильно скрывают, что они в Европе занимаются диверсиями. В частности, Россия может вербовать диверсантов среди польских преступников. Политтехнолог Борис Тизенгаузен назвал 24 каналу ключевую цель таких действий врага.

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Зачем России диверсии в Европе

Вместе с лавиной тех, кто сбежал из России от мобилизации в Европу, Кремль доставил так называемых "спящих агентов". К тому же сейчас Кремлю очень легко завербовать людей и не только своих граждан.

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К российским диверсиям также присоединяется и Беларусь. Вместе Москва и Минск выполняют две функции. Белорусские оппозиционные каналы пишут, что задача самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пугать Европу различными диверсиями, а также полностью дискредитировать белорусскую оппозицию.

Сейчас привлекли криминалитет, ультраправых для подрывов, поджогов и это, конечно, бросает тень на остальных белорусов, которые выехали, убегая от режима Лукашенко. У них большой план, который состоит из многих аспектов как они дестабилизируют ситуацию в Европе,

– сказал Тизенгаузен.

По его словам, ключевая цель таких действий – усиление переговорной позиции и приостановление помощи Украине.

Сафари на российских пропагандистов

Через утечку внутренних документов стало известно, что так называемый российский "фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" способствует распространению пропаганды Кремля в 48 странах Европы и всего мира.

Если взять любой "русский дом", которых полно в Европе. Они якобы функционируют с целью популяризации русской культуры, а на самом деле это вербовочное гнездо. Туда приглашают, а потом обрабатывают западных партнеров, бизнесменов,

– отметил политтехнолог.

Актер Джордж Клуни вместе с женой решили охотиться на российских пропагандистов. У них очень мощный юридический фонд "За справедливость". Сейчас они выискивают пропагандистов в странах, где они работают, и под законодательные нормы, в частности призывы к геноциду, оправдание войны, хотят привлечь их к ответственности.

"Фактически Клуни объявил сафари на российских пропагандистов по всей Европе", – добавил Тизенгаузен.

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