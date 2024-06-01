Такое мнение 24 Каналу высказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, взвесив, что эти три варианта являются достаточно реалистичными. Владимир Путин имеет свои планы на будущее нашей страны.
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Три плана России
Рупор Кремля заявила, что "красных линий больше нет" и Кремлю нужно думать варианты ответа.
Нанести ракетные удары по главному логистическому хабу НАТО в польском городе Жешув, уничтожить беспилотники и разведывательные самолеты НАТО, которые корректируют ракетные удары, не только над нейтральными водами Черного моря, но и над воздушным пространством Румынии и развернуть группировку войск в Беларуси,
– завопила Скабеева.
К этому списку она еще добавила применение тактического ядерного оружия, однако только на "крайний случай", к которому Россия дойдет "достаточно быстро".
По мнению Романовой, такие варианты являются реалистичными, ведь украинцы до начала полномасштабного вторжения России не верили, что это может произойти.
У Путина на наше будущее другие планы,
– отметила председатель фонда "Русь сидящая".
Российская пропаганда: последние новости
- В России для обучения армии выпустили журнал "Политрук", где автор цитирует Сталина о важности политического воспитания солдат и о необходимости смертельно ненавидеть врага. В журнале говорится об абсурдных представлениях России, что якобы в Украине сегодня враг такой же, как враг СССР, а именно нацисты.
- Между тем на одном из "шоу" пропагандист начал жаловаться из-за того, что России не удается нейтрализовать угрозу от ударных беспилотников. Он не понимает, почему страна-агрессор не может уничтожить и эти дроны.
- В Центре противодействия дезинформации, что является органом СНБО, предупредили украинцев, что распространяют прогноз развития дезинформационных кампаний врага в период с 27 мая по 2 июня. Следует ожидать заявления об открытии второго фронта со стороны Беларуси.