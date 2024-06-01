Такое мнение 24 Каналу высказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, взвесив, что эти три варианта являются достаточно реалистичными. Владимир Путин имеет свои планы на будущее нашей страны.

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Три плана России

Рупор Кремля заявила, что "красных линий больше нет" и Кремлю нужно думать варианты ответа.

Нанести ракетные удары по главному логистическому хабу НАТО в польском городе Жешув, уничтожить беспилотники и разведывательные самолеты НАТО, которые корректируют ракетные удары, не только над нейтральными водами Черного моря, но и над воздушным пространством Румынии и развернуть группировку войск в Беларуси,

– завопила Скабеева.

К этому списку она еще добавила применение тактического ядерного оружия, однако только на "крайний случай", к которому Россия дойдет "достаточно быстро".

По мнению Романовой, такие варианты являются реалистичными, ведь украинцы до начала полномасштабного вторжения России не верили, что это может произойти.

У Путина на наше будущее другие планы,

– отметила председатель фонда "Русь сидящая".

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