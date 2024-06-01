Таку думку 24 Каналу висловила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зваживши, що ці три варіанти є досить реалістичними. Владімір Путін має свої плани на майбутнє нашої країни.

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Три плани Росії

Рупор Кремля заявила, що "червоних ліній більше немає" та Кремлю потрібно думати варіанти відповіді.

Завдати ракетних ударів по головному логістичному хабу НАТО в польському місті Ряшів, знищити безпілотники та розвідувальні літаки НАТО, які корегують ракетні удари, не лише над нейтральними водами Чорного моря, а й над повітряним простором Румунії та розгорнути угруповання військ в Білорусі,

– заволала Скабєєва.

До цього списку вона ще додала застосування тактичної ядерної зброї, однак лише на "крайній випадок", до якого Росія дійне "досить швидко".

На думку Романової, такі варіанти є реалістичними, адже українці до початку повномасштабного вторгнення Росії не вірили, що це може статись.

У Путіна на наше майбутнє інші плани,

– зауважила голова фонду "Русь сидящая".

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