Таку думку 24 Каналу висловила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зваживши, що ці три варіанти є досить реалістичними. Владімір Путін має свої плани на майбутнє нашої країни.
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Три плани Росії
Рупор Кремля заявила, що "червоних ліній більше немає" та Кремлю потрібно думати варіанти відповіді.
Завдати ракетних ударів по головному логістичному хабу НАТО в польському місті Ряшів, знищити безпілотники та розвідувальні літаки НАТО, які корегують ракетні удари, не лише над нейтральними водами Чорного моря, а й над повітряним простором Румунії та розгорнути угруповання військ в Білорусі,
– заволала Скабєєва.
До цього списку вона ще додала застосування тактичної ядерної зброї, однак лише на "крайній випадок", до якого Росія дійне "досить швидко".
На думку Романової, такі варіанти є реалістичними, адже українці до початку повномасштабного вторгнення Росії не вірили, що це може статись.
У Путіна на наше майбутнє інші плани,
– зауважила голова фонду "Русь сидящая".
Російська пропаганда: останні новини
- У Росії для навчання армії випустили журнал "Політрук", де автор цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і про необхідність смертельно ненавидіти ворога. У журналі йдеться про абсурдні уявлення Росії, що нібито в Україні сьогодні ворог такий самий, як ворог СРСР, а саме нацисти.
- Тимчасом на одному з "шоу" пропагандист почав скаржитися через те, що Росії не вдається нейтралізувати загрозу від ударних безпілотників. Він не розуміє, чому країна-агресорка не може знищити і ці дрони.
- У Центрі протидії дезінформації, що є органом РНБО, попередили українців, що поширюють прогноз розвитку дезінформаційних кампаній ворога у період від 27 травня до 2 червня. Слід очікувати заяви про відкриття другого фронту з боку Білорусі.