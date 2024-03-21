Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что истерика российских пропагандистов, человека, похожего на Путина, и Пескова – яркое тому подтверждение, пишет 24 Канал.

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Те данные, которые есть сегодня в международных СМИ, указывают на то, что это очень удачная операция и с точки зрения прорыва границы, который состоялся. Несмотря на то, что россияне пытались отрицать, сегодня и международные аналитики, и источники, которые есть у наших партнеров, ярко свидетельствуют – граница в том направлении была прорвана, и это была удачная операция, в то же время со стороны оккупантов (звучит – 24 Канал) очередная ложь,

– заявил Юсов.

По его словам, российские добровольцы уже выполнили ряд целей:

ликвидировали сотни оккупантов – более 600 убитыми и еще больше ранеными;

уничтожили много единиц техники;

главное – операция действительно продолжается.

"Да, это помогло, в том числе и Силам безопасности и обороны Украины. Это важная составляющая, и для наших защитников это дополнительный важный момент", – объяснил Юсов.

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