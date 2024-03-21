Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що істерика російських пропагандистів, людини схожої на Путіна та Пєскова – яскраве тому підтвердження, пише 24 Канал.

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Ті дані, які є сьогодні в міжнародних ЗМІ, вказують на те, що це дуже вдала операція і з погляду прориву кордону, який відбувся. Попри це, що росіяни намагались заперечувати, сьогодні й міжнародні аналітики, і джерела, які є у наших партнерів, яскраво свідчать – кордон у тому напрямку було прорвано і це була вдала операція, натомість – зі сторони окупантів (звучить – 24 Канал) чергова брехня,

– заявив Юсов.

За його словами, російські добровольці вже виконали низку цілей:

ліквідували сотні окупантів – понад 600 вбитими та ще більше пораненими;

знищили багато одиниць техніки;

головне – операція справді триває.

"Так, це допомогло у тому числі, й Силам безпеки й оборони України. Це важлива складова і для наших оборонців це додатковий важливий момент", – пояснив Юсов.

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