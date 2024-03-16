Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу, что россияне будут подтягивать свои силы к границе. У них есть более 400 тысяч личного состава, и им есть чем ответить. Однако враг повторяет одну и ту же ошибку: не способен вовремя реагировать на обстоятельства.
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Наберет обороты борьба между "башнями Кремля"
Россияне уже применили бомбардировщики и сбрасывали очень тяжелые бомбы – ФАБ-250. В то же время то, что боевые действия идут на территории России, это беспрецедентное явление.
Если бы кто-то, по мнению Черника, в начале этой войны, в апреле 2022-го, сказал, что через 2 года боевые действия будут происходить на территории России, это бы вызвало гомерический смех – у экспертов, российских граждан и у их "элиты".
"Это ревизия персоналии Путина как дееспособного лидера, который способен защищать территориальную и неприкосновенность границ России. В этом смысле борьба между так называемыми "башнями Кремля" наберет новые обороты", – предположил военный эксперт.
Пощечина Путину
Важно, что чем дольше продлится эта операция, тем будет лучше для ВСУ. Россияне обязательно какие-то силы и средства будут перебрасывать с линии фронта на границу с Украиной.
Это означает, если будет отведена небольшая часть личного состава и техники врага, нашим защитникам на фронте станет легче. Если условно на территорию России зашло 300 – 500 добровольцев, то для того, чтобы оказать им сопротивление, противнику нужно увеличивать свои силы втрое или даже в пять раз – примерно до 1500 личного состава,
– объяснил он.
Такое количество военных – это две полноценные батальонные группы, а в одной такой группе должно быть не менее 33 единицы боевой бронированной техники. Соответственно они будут отвлекаться с фронта.
"К тому же важен сам факт того, что пусть на небольшой локации, но президентские выборы будут сорваны. А это колоссальная имиджевая пощечина Путину", – отметил Петр Черник.
Рейд добровольцев на территорию России: главное
- Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон", которые проводят боевые действия на территории России, обратились к Владимиру Путину. Они призвали главу Кремля подумать о россиянах, в Белгородской и Курской областях, которые страдают из-за активных боевых действий, и прекратить этот "цирк". Они настаивают эвакуации россиян с этих территорий.
- Также добровольцы анонсировали 16 марта массированный удар по военным объектам в Белгороде в 17.00. Местные паблики сообщили, что обещанная атака началась. В Белгороде объявили воздушную тревогу, а потом в городе были слышны взрывы. Позже появилось сообщение об "успешной" работе российской ПВО и якобы сбитии 15 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.
- Кроме того, в легионе "Свобода России" рассказали, где идут самые активные бои. Речь идет о Курской области, где в поселке Теткино в районе железнодорожной станции продолжается активный стрелковый бой. Россияне также атакуют, применяя минометы, артиллерия и даже наносят удары с авиации.