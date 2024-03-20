Диверсии нужны оккупантам, чтобы не дать возможности украинским защитникам обороняться. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.
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"Их основная цель – это сделать даже не разведку, а какую-то диверсию. Им интересно заложить мину, может взорвать какой-то наш автомобиль или какую-то нашу технику. Одна мина, которая сработала по какой-то нашей технике, уже сковывает определенные действия наших военных", – объяснил он.
Наши саперы должны отработать территорию, чтобы найти, есть ли еще какая-то мина. Это на час или на день сковывает действия Сил обороны. Таким образом россияне пытаются не дать нашим бойцам возможности обороняться. Однако украинские защитники набрались опыта в борьбе с вражескими ДРГ.
Может ли враг прорвать границу
Артем Семенихин отметил, что на территории России сейчас нет такой группировки, которая бы хоть как-то угрожала вторжением на север Украины. Там есть российские курсанты, которые приезжают учиться работать на артиллерии, минометах, САУ и так далее.
Сейчас у них нет на границе столько сил, чтобы прорвать границу. Чтобы попытаться прорвать границу с Сумщиной, надо минимум сотня тысяч оккупантов. Потому что мы достаточно сильно укрепились. Представьте, если там их всего 500 тысяч, то 100 тысяч снять – это просто обнажить где-то фронты. Поэтому это пока, по моему мнению, нереально, чтобы они сюда зашли,
– убежден он.
Мэр Конотопа призвал не поддаваться панике, не вестись на дезинформацию и доверять только официальным источникам.
Российские ДРГ: последние новости
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко назвал область, которая чаще всего страдает от диверсионно-разведывательных групп. По его словам, это Сумская область. Украинские подразделения на Сумщине используют технические средства для разоблачения вражеских ДРГ и открывают огонь по этим группам.
- Для разоблачения ДРГ применяют, в частности, БпЛА, с помощью которых мониторится ситуация в приграничье, по линии границы.
- Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх заявил об увеличении опасности на границе Сумщины в течение последнего времени. В частности, в субботу, 16 марта, на север Сумщины зашла российская диверсионная группа. По его словам, украинские защитники своими активными действиями уничтожили оккупантов.
- Местная власть подготовилась к возможным действиям российских оккупантов. В Сумской области подготовили защитные сооружения и значительно увеличили их количество. При этом Артюх отметил, что ВСУ защищают границу и наше небо.