Диверсии нужны оккупантам, чтобы не дать возможности украинским защитникам обороняться. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"Их основная цель – это сделать даже не разведку, а какую-то диверсию. Им интересно заложить мину, может взорвать какой-то наш автомобиль или какую-то нашу технику. Одна мина, которая сработала по какой-то нашей технике, уже сковывает определенные действия наших военных", – объяснил он.

Наши саперы должны отработать территорию, чтобы найти, есть ли еще какая-то мина. Это на час или на день сковывает действия Сил обороны. Таким образом россияне пытаются не дать нашим бойцам возможности обороняться. Однако украинские защитники набрались опыта в борьбе с вражескими ДРГ.

Может ли враг прорвать границу

Артем Семенихин отметил, что на территории России сейчас нет такой группировки, которая бы хоть как-то угрожала вторжением на север Украины. Там есть российские курсанты, которые приезжают учиться работать на артиллерии, минометах, САУ и так далее.

Сейчас у них нет на границе столько сил, чтобы прорвать границу. Чтобы попытаться прорвать границу с Сумщиной, надо минимум сотня тысяч оккупантов. Потому что мы достаточно сильно укрепились. Представьте, если там их всего 500 тысяч, то 100 тысяч снять – это просто обнажить где-то фронты. Поэтому это пока, по моему мнению, нереально, чтобы они сюда зашли,

– убежден он.

Мэр Конотопа призвал не поддаваться панике, не вестись на дезинформацию и доверять только официальным источникам.

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