Об этом 24 Каналу заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин. Он объяснил, что прежде всего захватчики хотят оттянуть резервы Украины с линии боевого соприкосновения.

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"Есть несколько целей у оккупантов, которых они хотят достичь с помощью этих ударов сейчас, в частности по Сумщине. Первое. Они хотят оттянуть наши дополнительные силы, резервы с линии непосредственного боевого соприкосновения, чтобы держать нас здесь в напряжении", – подчеркнул мэр.

Цели вражеских атак на Сумщину

Артем Семенихин отметил, что также россияне хотят ослабить экономический потенциал приграничных регионов Украины. Это нужно врагу, чтобы часть людей выехала оттуда.

Это чтобы в случае, если когда-то, возможно, они смогут сюда прорваться, им не оказывали такого упорного партизанского сопротивления, которое было в 2022 году,

– сказал он.

Кроме того, враг очень хочет, чтобы на Сумщине стало больше людей, которые выступают за "русский мир", склоняют к переговорам с Кремлем и тому подобное. К сожалению, есть определенная часть местных, которые поддаются вражеской пропаганде. Однако большинство людей понимает реальную ситуацию.

"К сожалению, определенная часть людей на это все ведется. Но все-таки большая часть здраво мыслит и понимает, что война – это не курорт, отсидеться не получится ни у кого. Все мы должны помогать армии. Есть такие моменты, когда влияет вражеская пропаганда, но мы с этим боремся", – добавил Семенихин.

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