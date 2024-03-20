Про це 24 Каналу заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Він пояснив, що насамперед загарбники хочуть відтягнути резерви України з лінії бойового зіткнення.

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"Є кілька цілей в окупантів, яких вони хочуть досягнути за допомогою цих ударів зараз, зокрема, по Сумщині. Перше. Вони хочуть відтягнути наші додаткові сили, резерви з лінії безпосереднього бойового зіткнення, щоб тримати нас тут у напрузі", – підкреслив мер.

Цілі ворожих атак на Сумщину

Артем Семеніхін зазначив, що також росіяни хочуть послабити економічний потенціал прикордонних регіонів України. Це потрібно ворогу, щоб частина людей виїхала звідти.

Це щоб у випадку, якщо колись, можливо, вони зможуть сюди прорватися, їм не чинили такого затятого партизанського спротиву, який був у 2022 році,

– сказав він.

Крім того, ворог дуже хоче, щоб на Сумщині побільшало людей, які виступають за "рускій мір", схиляють до переговорів з Кремлем тощо. На жаль, є певна частина місцевих, які піддаються ворожій пропаганді. Однак більшість людей розуміє реальну ситуацію.

"На жаль, певна частина людей на це все ведеться. Але все-таки більша частина здорово мислить і розуміє, що війна – це не курорт, відсидітися не вийде ні в кого. Усі ми повинні допомагати армії. Є такі моменти, що впливає ворожа пропаганда, але ми з цим боремося", – додав Семеніхін.

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