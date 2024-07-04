Российские ДРГ прорываются на Черниговщину, завязываются бои: какая ситуация на границе

Российское присутствие у северных границ Украины сохраняется. Вражеские группы время от времени пытаются прорваться на Черниговщину и Сумщину.

В Черниговской области враг начал чаще использовать разведывательные дроны. Преимущественно они летают в приграничные, но и иногда залетают немного южнее. Тем временем продолжается деятельность российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает 24 Канал.

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Угроза со стороны ДРГ

По словам чиновника, интенсивность ДРГ на сегодня значительно ниже по сравнению с прошлым годом. В то же время они в дальнейшем осуществляют постоянные попытки зайти на территорию области и устроить засады для поражения.

Украинские военные, говорит Чаус, научились противодействовать и высчитывать возможные зоны мероприятий таких ДРГ. Преимущественно такие мероприятия или попытки заканчиваются боем, или уходом группы вражеских диверсантов.

Напомним, что 4 июля вражеская ДРГ совершила нападение на село Сотницкий Казачок в Харьковской области, вступив в бой с Силами обороны. Наши защитники уничтожают остатки оккупантов. В ОТГ "Харьков" объяснили цель нападения. Она заключается в том, чтобы создать дополнительные точки напряжения.

Ранее Институт изучения войны заявил о бой в районе села Журавка, в Сумской области.