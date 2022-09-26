Ночью вражеские диверсанты на Юге пытались зайти в тыл ВСУ
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские диверсионные группы в ночь на 26 сентября пытались зайти в тыл наших защитников и защитниц на Юге. Однако их планы провалились.
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Попытка диверсантов проникнуть в тыл произошла вблизи Архангельского Херсонской области.
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Диверсанты понесли потери
Ночью российские диверсанты решили продвинуться в тыл Вооруженных сил Украины. Однако удача обернулась к ним другой стороной – наши защитники и защитницы обнаружили их.
Наши войска дали бой русским диверсантам. Те понесли потери и вынуждены были бежать. Планы оккупантов провалились.
Утраты россиян на Юге
По состоянию на 15:00 наши войска нанесли 3 авиаудара по вражеской ПВО, а ракетно-артиллерийские войска выполнили более 140 огневых задач. ВСУ усилили огневой контроль Каховского моста, атаковали пункт управления и колонну вооружения и военной техники в Бериславском районе.
По предварительным данным, россияне сегодня уже успели потерять:
- 17 человек из личного состава;
- танк;
- миномет калибра 120 миллиметров;
- 4 единицы автомобильной и бронированной техники с боеприпасами;
- радиолокационную станцию.
Остальные потери оккупантов пока уточняют.
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