Ночью вражеские диверсанты на Юге пытались зайти в тыл ВСУ

Российские диверсионные группы в ночь на 26 сентября пытались зайти в тыл наших защитников и защитниц на Юге. Однако их планы провалились.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Попытка диверсантов проникнуть в тыл произошла вблизи Архангельского Херсонской области.

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Диверсанты понесли потери

Ночью российские диверсанты решили продвинуться в тыл Вооруженных сил Украины. Однако удача обернулась к ним другой стороной – наши защитники и защитницы обнаружили их.

Наши войска дали бой русским диверсантам. Те понесли потери и вынуждены были бежать. Планы оккупантов провалились.

Утраты россиян на Юге

По состоянию на 15:00 наши войска нанесли 3 авиаудара по вражеской ПВО, а ракетно-артиллерийские войска выполнили более 140 огневых задач. ВСУ усилили огневой контроль Каховского моста, атаковали пункт управления и колонну вооружения и военной техники в Бериславском районе.

По предварительным данным, россияне сегодня уже успели потерять:

17 человек из личного состава;

танк;

миномет калибра 120 миллиметров;

4 единицы автомобильной и бронированной техники с боеприпасами;

радиолокационную станцию.

Остальные потери оккупантов пока уточняют.

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