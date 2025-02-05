Российские ДРГ в этом году уже дважды пытались пересечь границу Украины, – спикер ГПСУ

В 2025 году пограничники уже предотвратили две попытки российских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Украины. Эти случаи зафиксированы в Сумской и Харьковской областях.

Об этом 5 февраля сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает 24 Канал. На Черниговщине подобных попыток оккупантов не было, но угроза там все еще остается.

Смотрите также Россияне используют и бросают завербованных диверсантов, – руководитель ЦПД

Что рассказали в ГПСУ

По информации Демченко, сейчас активность вражеских ДРГ значительно снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения и с периодом 2023-2024 годов. Однако враг не прекращает пытаться пересечь границу.

Мы продолжаем фиксировать попытки российских ДРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, которые охраняют подразделения ГПСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны,

– отметил спикер.

К слову, в 2024 году подразделения ГПСУ зафиксировали 11 попыток ДРГ проникнуть на украинскую территорию.

Напомним, в начале января в Сумской ОГА писали, что отдельные диверсионные группы россиян заходили на территорию области. На это своевременно реагировали подразделения ВСУ и пограничники – в большинстве случаев врага уничтожили.