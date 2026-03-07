Россия ночью атаковала 4 железнодорожные подстанции и несколько железнодорожных мостов, – Кулеба
- Россия атаковала железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и несколько мостов.
- Также враг обстрелял портовую инфраструктуру в Одесской области.
Ночью 7 марта Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Основными целями врага были железнодорожные объекты и порты.
Российские дроны атаковали 4 железнодорожных подстанций в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Каковы последствия массированной атаки на порты и железные дороги?
Из-за повреждения часть поездов временно направлена альтернативными маршрутами. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах.
Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах. По словам Кулебы, это стандартная процедура безопасности защиты пассажиров и работников.
Также враг обстрелял портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой состав. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.
"Все службы работают, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и обеспечить логистику", – подчеркнул чиновник.
Что известно об очередной массированной атаке на Украину 7 марта?
- Ночью 7 марта враг запускал по Украине как дроны, так и ракеты. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях .
- В результате ракетного удара в Харькове фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе. Сообщают о нескольких погибших, среди них – дети.
- Россия атаковала объекты инфраструктуры в Одесской и Днепропетровщине, в результате чего возникли масштабные пожары.
- В Новоднестровске в Черновицкой области исчезал свет, перебои с электроснабжением наблюдаются в Хмельницкой области.
- В результате ночного удара по Запорожью повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома в Днепровском районе города. Пострадала трехмесячная девочка. Врачи оценивают ее состояние как среднее.
- В Киеве в Голосеевском районе упали обломки, повлекшие задымление и возгорание на территории нежилой застройки. В Деснянском районе на дороге обнаружил обломок ракеты. В Днепровском районе на 3 локациях обнаружены обломки.