Россия ночью атаковала 4 железнодорожные подстанции и несколько железнодорожных мостов, – Кулеба

Ночью 7 марта Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Основными целями врага были железнодорожные объекты и порты.

Российские дроны атаковали 4 железнодорожных подстанций в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Каковы последствия массированной атаки на порты и железные дороги?

Из-за повреждения часть поездов временно направлена ​​альтернативными маршрутами. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах.

Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах. По словам Кулебы, это стандартная процедура безопасности защиты пассажиров и работников.

Также враг обстрелял портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой состав. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.

"Все службы работают, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и обеспечить логистику", – подчеркнул чиновник.

Что известно об очередной массированной атаке на Украину 7 марта?