Бывший спикер Альянса Джейми Ши в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал о мотивах атак россиян. Они готовы принимать на себя соответствующие риски, чтобы имитировать напряжение.

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Попытки россиян запугать

Атаки российских дронов на Румынии уже не первый скрытый акт агрессии против стран НАТО. Например, несколько дней назад оккупанты совместно с членами ОДКБ и вагнеровцами организовали обучение на белорусской границе с Польшей. Сергей Шойгу несколько дней назад объявил начало строительства военных баз на границе с Финляндией

Кремль способен создавать напряжение у стран, входящих в Альянс. Москва пытается запугать, потому готова идти на определенные риски. Однако россияне прекрасно понимают, что НАТО будет защищать территории в случае прямой агрессии.

Они знают, конечно, что существует отец 5 и НАТО будет защищать своих членов, я не сомневаюсь. Но россияне, похоже, счастливы жить в условиях столь повышенного внимания. Поэтому, как аналитик, я считаю, что для всех стран-членов НАТО было бы разумно обратить внимание на защиту населения, живущего именно на границах, от типа деятельности, которая, кстати, также может быть гибридной.

– убеждает Джейми Ши.

Бывший представитель заявил, что НАТО должна обратить внимание на защиту населения, которое живет именно на границах. В настоящее время Кремль пытается усилить напряжение, в частности, посредством нелегальной миграции. Джейми Ши убеждает, что в новой парадигме важно повысить защиту границ.

Беспилотники на территории НАТО