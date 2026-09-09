Известно о погибших и раненых. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о российских атаках?

В результате ночных и утренних ударов российских беспилотников по Киеву, Сумам и Николаеву погибли 5 человек. Еще 28 гражданских получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных есть дети.

Президент Украины отметил, что в Сумах российский беспилотник попал возле торгово-развлекательного центра. В городе известно о 2 погибших и 14 раненых.

В Киеве вражеский дрон нанес удар по жилому дому. В результате обстрела 1 человек погиб, а 7 получили травмы, среди них 2 детей.

Кроме того, оккупанты с ночи и в течение утра массированно атаковали Николаев. В городе погибли 2 человека, еще 7 гражданских получили ранения.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас всем партнерам важно максимально сконцентрироваться и поработать над ответными шагами для деэскалации и прекращения убийств. Мы говорили об этом и с командой президента Америки, и с европейскими представителями.

– заявил Зеленский.

Он призвал международное сообщество к решительным шагам. Президент добавил, что испытанная в Украине российская террористическая тактика в случае затягивания войны может стать средством давления и на другие государства мира.

Все это не об одной стране. Террор – это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно сообща,

– подчеркнул глава государства.

Также утром 9 сентября Россия нанесла удар по 24-этажному дому в Дарницком районе Киева. После этого министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом улучшить противовоздушную оборону Украины и более жестко ударить санкциями по российскому оборонному сектору.