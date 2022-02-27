Оккупантов в Семеновке, на севере Черниговщины, встречали с патриотической табличкой.
Важно Украинские войска отбили у врага Ирпень
На табличке при въезде в город было написано:
Российские фашисты, будьте прокляты, горите в аду.
Заметим, что во многих населенных пунктах местные жители помогают ВСУ и теробороне противодействовать врагу, в частности:
- В Кривом Роге люди массово копают окопы, чтобы дать отпор врагу.
- Хотинская тероборона разоружила вражескую технику своими руками.
- В Харькове продолжаются уличные бои, оккупанты получают отпор.
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