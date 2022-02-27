Окупантів у Семенівці, на півночі Чернігівщини, зустрічали з патріотичною табличкою.
Важливо Українські війська відбили у ворога Ірпінь
На табличці при в'їзді в місто було написано:
Російські фашисти, будьте прокляті, горіть у пеклі.
Зауважимо, що у багатьох населених пунктах місцеві мешканці допомагають ЗСУ та теробороні протидіяти ворогу, зокрема:
- У Кривому Розі люди масово роблять окопи, щоби дати відсіч ворогові.
- Хотіньська тергромада роззброїла ворожу техніку власноруч.
- У Харкові тривають вуличні бої, окупанти отримують відсіч.
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