Руководитель Офиса Президента сообщил, что россияне готовят информационную кампанию, целью которой является дискредитация Президента Владимира Зеленского и команды за границей. По его словам, распространять эти тезисы планируют в медиа, а также будут использовать ботофермы.

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Будут говорить о "зерновом" споре и узурпации власти

В своей кампании россияне будут использовать несколько тем. Среди них:

президентские выборы в России, которые продемонстрируют жесткую поддержку Путина российским обществом. Враг будет настаивать, что в Киеве царит кризис, где власти теряют доверие политических элит;

скандал между руководством Польши и Украины, якобы доказывающий, что никакого единства Европы с Киевом не существует. Будут утверждать, что все основывается на желании использовать Украину как "военный таран" против России;

узурпация власти и отмена выборов;

пропагандисты постараются убедить Запад, что иметь дело со стабильной Россией, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским.

Важно! В условиях войны нужно доверять только проверенным источникам, ведь враг стремится повлиять на наше информационное пространство.

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