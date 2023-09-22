Керівник Офісу Президента повідомив, що росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація Володимира Зеленського та команди за кордоном. За його словами, поширювати ці тези планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.

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Говоритимуть по "зернову" суперечку та узурпацію влади

У своїй кампанії росіяни будуть використовувати кілька тем. Серед них:

президентські вибори в Росії, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Ворог наполягатиме, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт;

скандал між керівництвом Польщі та України, який нібито доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. Стверджуватимуть, що все ґрунтується на бажанні використовувати Україну як "військовий таран" проти Росії;

узурпація влади та скасування виборів;

пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною Росією, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

Важливо! В умовах війни потрібно довіряти тільки перевіреним джерелам, адже ворог прагне вплинути на наш інформаційний простір.

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