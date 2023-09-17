Натомість аналітики запевняють, що наша держава використовує діаметрально протилежну тактику до тої, у якій нас звинувачують ворожі пропагандисти. Власне, через це якраз-таки затягнувся контрнаступ.

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Кремль бреше про "живе розмінування"

З-поміж іншого, у такий спосіб ворог бажає зобразити нелюдське ставлення української верхівки до своїх солдатів у Збройних Силах. Нібито Генштаб, аби пришвидшити контрнаступ, використовує своїх бійців як "гарматне м'ясо".

Немає жодних доказів, які підтверджували б, що Україна застосовує цю тактику і так негуманно ставиться до своїх військовослужбовців. До того ж все навпаки: контрнаступ України був сповільнений через заміновані поля саме тому, що українські військові хочуть запобігти масовим втратам,

– наголошують експерти.

Разом з тим розслідувачі видання "Детектор Медіа" стверджують, що пропаганда Росії застосовує тактику "віддзеркалення". Себто Кремль намагається відвернути увагу від того, що російське командування не шкодує своїх бійців.

Вочевидь, найкраще тому підтвердження – багатомісячні важкі бої за Бахмут у Донецькі області взимку, де окупанти та зеки з ПВК "Вагнера" були якраз-таки живою силою, яку спрямовували на те, аби зламати місто-фортецю.

Зверніть увагу! Варто зі скептицизмом ставитися до інформації, яку поширюють у мережі. Зокрема, не вірити всьому, про що пишуть "прості люди", бо це можуть бути боти. До того ж Кремль дуже вправний в ІПСО – інформаційно-психологічних операціях.

Як не піддаватися на ІПСО Росії / Інфографіка 24 Каналу

Згадаємо наостанок, що Кремль активно намагається просувати вигідні для себе меседжі через "світових зірок" та навіть розважальні шоу. Скажімо, не так давно окупований Маріуполь на Донеччині відвідала співачка з Китаю та на руїнах драмтеатру заспівала "Катюшу".