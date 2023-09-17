Натомість аналітики запевняють, що наша держава використовує діаметрально протилежну тактику до тої, у якій нас звинувачують ворожі пропагандисти. Власне, через це якраз-таки затягнувся контрнаступ.
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Кремль бреше про "живе розмінування"
З-поміж іншого, у такий спосіб ворог бажає зобразити нелюдське ставлення української верхівки до своїх солдатів у Збройних Силах. Нібито Генштаб, аби пришвидшити контрнаступ, використовує своїх бійців як "гарматне м'ясо".
Немає жодних доказів, які підтверджували б, що Україна застосовує цю тактику і так негуманно ставиться до своїх військовослужбовців. До того ж все навпаки: контрнаступ України був сповільнений через заміновані поля саме тому, що українські військові хочуть запобігти масовим втратам,
– наголошують експерти.
Разом з тим розслідувачі видання "Детектор Медіа" стверджують, що пропаганда Росії застосовує тактику "віддзеркалення". Себто Кремль намагається відвернути увагу від того, що російське командування не шкодує своїх бійців.
Вочевидь, найкраще тому підтвердження – багатомісячні важкі бої за Бахмут у Донецькі області взимку, де окупанти та зеки з ПВК "Вагнера" були якраз-таки живою силою, яку спрямовували на те, аби зламати місто-фортецю.
Згадаємо наостанок, що Кремль активно намагається просувати вигідні для себе меседжі через "світових зірок" та навіть розважальні шоу. Скажімо, не так давно окупований Маріуполь на Донеччині відвідала співачка з Китаю та на руїнах драмтеатру заспівала "Катюшу".