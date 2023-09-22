Адже 90-ті відзначилися економічним занепадом та загостренням криміногенної обстановки, що наразі і відбувається у Росії. Про це 24 Каналу зазначив політолог Валентин Гладких.
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Повернення у 90-ті
Кінець 80-х – початок 90-х запам'ятався соціальними та економічними викликами. В один день люди перетворилися з комсомольців на рекетирів, зазначив Валентин Гладких. Всіх очікував період талонів, безкінечних черг та порожніх магазинів. А вже за декілька років і погіршення безпекової ситуації.
Не думаю, що в Росії змінилася криміногенна ситуація навіть в 2000-х чи зараз, якщо почитати їхню кримінальну хроніку – "90-ті відпочивають". Скільки цих в'язнів повернулося з війни. Так, це будні (росіян – 24 Канал). Кожен день трапляються кримінальні речі,
– сказав політолог.
Ймовірно, до такого сценарію пропагандисти і готують населення. Адже ситуація лише погіршуватиметься. Як у першому випадку з економікою, так і другому з безпекою.
"Економічні складнощі вже відбуваються. Зокрема, мовиться про санкції – їхня дія почала бути більш помітною для решти росіян. І в частині погіршення криміногенної, безпекової ситуації. Ці два складники складуться до купи і результати будуть. Найцікавіше все попереду", – резюмував Гладких.
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