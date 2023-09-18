Для своєї внутрішньої аудиторії вони посилають кілька головних меседжів. Про це 24 Каналу розповів блогер і політолог Сергій Запорожський, зауваживши, що завдання таких повідомлень переконати росіян, що нічого не сталося і все відбувається за планом.

До теми Пропаганда Росії звинувачує ЗСУ в розмінуванні "живою силою": чому це брехня

Риторика пропагандистів дещо змінилася і тепер вони вже не розповідають своїй аудиторії про швидку перемогу над Україною.

У чому переконують росіян "рупори Кремля"

Пропагандисти озвучують людям щонайменше 3 постійні меседжі:

Уже декілька місяців вони не говорять, що нібито переможуть Україну одним ударом. Тепер мовиться про те, що це зробити непросто, бо в нашої держави є потенціал і їй допомагатимуть;

З початку контрнаступу ЗСУ, пропаганда намагається переконати внутрішню аудиторію у надзвичайно великих втратах України на полі бою;

Вселяють ідею, що незабаром Захід втомиться від України.

"Коли це відбудеться вони не називають, але намагаються виловлювати із західних ЗМІ зручні для них повідомлення. Наприклад, досі розповідають, що українські біженці всім набридли, попри те, що країни Євросоюзу постійно продовжують свої програми для наших біженців", – розповів Сергій Запорожський.

Блогер і політолог назвав 3 меседжі російської пропаганди: дивіться відео

Пропагандисти хочуть переконати свій народ, що перемога нібито вже близько, кажуть, що росіянам треба ще трохи "затягнути пояси" і все відбудеться за їхнім сценарієм. Але ситуація на полі бою показує протилежне.

Про що говорять російські пропагандисти