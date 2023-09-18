Для своей внутренней аудитории они посылают несколько главных месседжей. Об этом 24 Каналу рассказал блоггер и политолог Сергей Запорожский, заметив, что задача таких сообщений убедить россиян, что ничего не произошло и все происходит по плану.

К теме Пропаганда России обвиняет ВСУ в разминировании "живой силой": почему это ложь

Риторика пропагандистов несколько изменилась, и теперь они уже не рассказывают своей аудитории о скорой победе над Украиной.

В чем убеждают россиян "рупоры Кремля"

Пропагандисты озвучивают людям по меньшей мере 3 постоянных месседжа:

Уже несколько месяцев они не говорят, что победят Украину одним ударом. Теперь говорится о том, что это сделать непросто, потому что у нашего государства есть потенциал и ему будут помогать;

С начала контрнаступления ВСУ пропаганда пытается убедить внутреннюю аудиторию в чрезвычайно больших потерях Украины на поле боя;

Внушают идею, что вскоре Запад устанет от Украины.

"Когда это произойдет, они не называют, но пытаются вылавливать из западных СМИ удобные для них сообщения. Например, до сих пор рассказывают, что украинские беженцы всем надоели, несмотря на то, что страны Евросоюза постоянно продолжают свои программы для наших беженцев", – рассказал Сергей Запорожский.

Блогер и политолог назвал 3 месседжа российской пропаганды: смотрите видео

Пропагандисты хотят убедить свой народ, что победа вроде уже близко, говорят, что россиянам нужно еще немного "затянуть пояса" и все произойдет по их сценарию. Но ситуация на поле боя показывает обратное.

О чем говорят российские пропагандисты