Відповідне відео опублікував пропагандистський канал російських окупантів "Крим 24". Таким чином, терористи вербують до лав російської армії, інформує 24 Канал.

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Про що йдеться у пропагандистському ролику

В оприлюдненому відео можна побачити, як російські загарбники обговорюють, як житимуть у Києві та Одесі, які "повернуть" після закінчення так званої "спецоперації".

Ти випадково не знаєш, де Печерські пагорби у Києві? – Це центр. У мене там тітка живе, крутий район. – А що? – Мрія у мене: квартиру хочу там купити… – Війна закінчиться, Київ повернемо, родину туди перевезу. – А я до Одеси рвону. Море люблю,

– кажуть окупанти.

Після цього у відеоролику висвічується слоган: "Вибери місто своєї мрії".

Пропагандистське відео про Україну: дивіться ролик

Окупанти у Криму почали активно рекламувати контрактну службу

Зауважимо, що у тимчасово захопленому Криму загарбники почали агітацію місцевого населення. Окупанти активно закликають жителів українського півострова підписати контракт з армією Росії.

Так, у соцмережі ширяться повідомлення та відеоролики із закликом піти на контрактну службу до армії Росії. Контрактникам з Криму після укладення угоди пропонують 195 тисяч рублів та "кримську одноразову регіональну виплату" у розмірі 200 тисяч рублів. А за участь в окупаційній війні військовослужбовцям-контрактникам обіцяють щомісяця платити від 204 тисяч рублів, в залежності від військового звання, посади та вислуги років.